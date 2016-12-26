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В мире

Поисковая операция в Черном море: бортовые самописцы Ту-154 пока не найдены

время публикации: 25 декабря 2016 г., 19:15 | последнее обновление: 25 декабря 2016 г., 19:16 блог версия для печати фото
Схема места катастрофы по данным МО РФ

Возглавляющий правительственную комиссию министр транспорта Максим Соколов сообщает, что поисковая операция на месте крушения Ту-154 в Черном море может занять много времени.

Информационное агентство РИА Новости пишет, что фюзеляж, где находится большинство погибших, располагается на глубине 60 метров.

Агентство "Интерфакс" отмечает, что некоторые фрагменты расположены на глубине более 100 метров – их уносит в открытое море.

В течение первого дня поисков бортовые самописцы, позволяющие пролить свет на причины катастрофы, найдены не были. Министр Соколов заявил, что следствие отрабатывает все версии, и говорить о теракте пока преждевременно.

Поисковая операция проходит на площади свыше 10 кв. км, в ней участвуют суда, вертолеты, беспилотники, управляемые подводные аппараты и водолазы МЧС, отмечает сайт NEWSru.com.

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// NEWSru.co.il // В мире // 25 декабря 2016 г.
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