Президент Гватемалы объявил о намерении перенести посольство в Иерусалим

Президент Гватемалы Джимми Моралес объявил о том, что его страна перенесет посольство в Иерусалим. На своей официальной странице в социальной сети Facebook он написал, что поручил канцлеру начать соответствующую подготовку после своей беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Моралес подчеркнул, что говорил с Нетаниягу о прекрасных отношениях между двумя странами, и тема переноса посольства была одной из самых важных во время этой беседы.

Таким образом, Гватемала стала первой страной, президент которой официально объявил о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Отметим, что у Гватемалы, как и у многих других государств, в настоящее время есть консульство в Иерусалиме.

До заявления Моралеса 50 депутатов парламента Гватемалы обратились к нему с петицией, в которой потребовали перенести посольство в Иерусалим. Об этом, в частности, сообщал Йосеф Гармон, главный раввин Гватемалы, призвавший благословить гватемальских законодателей.

Напомним, что ранее в этом месяце группа депутатов парламента Перу подписала призыв к правительству принять решение о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Выдвинутая депутатом Хулио Розасом Хуарангой инициатива предусматривает признание чилийским парламентом Иерусалима в качестве столицы Израиля на основании израильского закона от 1980 года, а также обязать правительство признать столичный статус Иерусалима и перенести туда посольство.

Вопрос о признании Иерусалима обсуждался и в парламенте Грузии, где с предложением поддержать шаг американского президента выступил депутат от правящей партии Шота Шалелашвили, поддержанный партнерами по коалиции.

22 декабря председатель нижней палаты румынского парламента Ливиу Драгня, лидер Социал-демократической партии Румынии, заявил, что власти этой европейской страны всерьез рассматривают возможность переноса посольства Румынии из Тель-Авива в Иерусалим. Посольство Румынии в Тель-Авиве подтверждило, что такой вариант рассматривается.

Напомним, что вскоре после декларации президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и намерении в будущем перенести американское посольство в Иерусалим президент Чехии Милош Земан также заявлял, что чешское посольство может быть перенесено в Иерусалим. Но премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил с заявлением о том, что перенос посольства не планируется.

21 декабря состоялась экстренная сессия Генеральной ассамблеи ООН, созванная по поводу резолюции 377А от 1950 года и в рамках формулы "Единство ради мира". Данная формула применяется, когда пять постоянных членов Совбеза ООН не могут договориться об урегулировании кризисной ситуации. На этот раз причиной кризиса стало заявление Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе посольства США.

Голосование не преподнесло никаких сюрпризов Израилю: 128 стран поддержали резолюцию, 9 проголосовали против, 35 воздержались. Еще представители 21 страны не пришли на голосование. Против резолюции ООН проголосовали США, Того, Палау, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Гватемала, Гондурас и Израиль. Воздержались: Антигуа и Барбуда, Аргентина, Австралия, Багамы, Бенин, Бутан, Босния и Герцеговина, Венгрия, Камерун, Канада, Колумбия, Хорватия, Чехия, Доминиканская республика, Экваториальная Гвинея, Фиджи, Гати, Ямайка, Кирибати, Латвия, Малави, Лесото, Мексика, Панама, Парагвай, Польша, Филиппины, Румыния, Руанда, Соломоновы Острова, Южный Судан, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Уганда, Вануату. Представитель Украины на голосовании не присутствовал.





