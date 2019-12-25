Израильтянка Наама Иссахар обжалует приговор в ЕСПЧ

Адвокаты осужденной в России на 7,5 лет за контрабанду гашиша израильтянки Наамы Иссахар (Иссасхар) сообщили редакции NEWSru.co.il, что приступили к подготовке жалобы в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Соответствующее соглашение было подписано в среду, 25 декабря, по итогам встречи с родственниками Наамы и с её согласия. Также параллельно начата подготовка кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которая будет подана в Первый кассационный суд общей юрисдикции.

"Мы признательны Нааме и ее родным за доверие, отдаём должное их мужеству и решимости продолжать борьбу за законный и справедливый исход дела именно правовыми способами и именно в России, несмотря на продолжающийся произвол и отсутствие правосудия в деле. Все способы борьбы за освобождение Наамы, не противоречащие закону, должны использоваться в гармонии и в координации между собой. Наша главная задача – подтвердить и обосновать юридически и публично, что Наама – не наркопреступница и не преступница вовсе. И она должна быть дома, а не в заключении в чужой для нее стране", – говорит Вадим Клювгант, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper.

Напомним, что 19 декабря судьи Московского областного суда отклонили апелляцию израильтянки Наамы Иссахар, оставив без изменений приговор – 7,5 лет лишения свободы

Израильтянка Наама Иссахар была задержана в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево 9 апреля 2019 года, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки лежали 9,6 грамма гашиша.

Иссахар была обвинена в контрабанде наркотиков (пункт "в" части 2 статьи 229.1) и хранении наркотиков (часть 1 статьи 228 УК). Максимальное наказание за контрабанду наркотиков составляет в России десять лет лишения свободы.

11 октября Химкинский городской суд приговорил 26-летнюю израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам лишения свободы.

Адвокаты Вадим Клювгант и Валерий Зинченко – адвокаты коллегии Pen & Paper, в своей апелляции указывали на противоречия в решении суда, и утверждали, что израильтянка не нарушила российское законодательство.

Заседание суда по апелляции должно было состояться 12 декабря, однако судьи приняли требование защиты отложить слушание, чтобы Наама Иссахар присутствовала на заседании, и слушание перенесли на 19 декабря.

Заседание суда продолжалось около 6 часов. В ходе заседания Наама и ее адвокаты настаивали на том, что она невиновна по всем пунктам обвинения, в том числе в хранении наркотиков. Однако Московский областной суд отклонил эту апелляцию.





