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В мире

Подозрение на теракт в Гейдельберге: водитель совершил наезд на пешеходов

время публикации: 25 февраля 2017 г., 19:33 | последнее обновление: 25 февраля 2017 г., 20:30 блог версия для печати фото
Подозрение на теракт в германском Гейдельберге
Подозрение на теракт в германском Гейдельберге
Подозрение на теракт в германском Гейдельберге

В Гейдельберге (Германия) неизвестный водитель направил свой автомобиль в пешеходную зону центральной площади. В результате наезда, по меньшей мере, три человека получили серьезные травмы. Один из пострадавших доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщает ВВС.

Совершив наезд, водитель, вооруженный ножом, выскочил из машины и попытался скрыться. Полиция преследовала его, призывая остановиться. По подозреваемому был открыт огонь, он получил ранение и был госпитализирован.

В настоящее время ничего неизвестно о мотивах преступника.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на слова представителя пресс-службы полиции Норберта Шецля, полиция считает маловероятным, что речь идет о теракте, поскольку преступник действовал в одиночку. Шецль не уточнил, страдает ли водитель, совершивший наезд, психическим расстройством.

Напомним, что 19 декабря грузовой автомобиль на большой скорости врезался в толпу неподалеку от церкви Кайзера Вильгельма. Жертвами теракта на Рождественском базаре Берлина стали не менее 12 человек, в их числе гражданка Израиля Далия Эльяким. Ее муж, Рами Эльяким, получил ранения.



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