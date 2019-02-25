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Великобритания вносит "Хизбаллу" в "черный список" террористов

время публикации: 14:19 | последнее обновление: 16:54 блог версия для печати фото
Великобритания вносит "Хизбаллу" в "черный список" террористов
Саджид Джавид
Великобритания вносит "Хизбаллу" в "черный список" террористов

"Хизбалла" продолжает предпринимать попытки дестабилизации хрупкого равновесия на Ближнем Востоке, и мы более не можем проводить различия между политическим руководством этой организации и ее военным крылом, уже внесенным ранее в список запрещенных группировок", – заявил глава британского МВД Саджид Джавид.

Об этом пишет в понедельник, 25 февраля, новостное агентство Reuters. В связи с вышеизложенным Джавид пообещал внести ливанское исламистское движение в список враждебных стране террористических организаций.

Данный проект, представленный сегодня в парламенте, запрещающий "Хизбаллу" а также салафистское движение "Ансарул Ислам" и исламистскую группировку JNIM, которые действуют на территории Африки, выложен на сайте правительства Великобритании.

После одобрения парламентом, данный закон вступит в силу: с этого момента любые связи с перечисленными организациями будут расцениваться как уголовное преступление и караться лишением свободы сроком до 10 лет.

"Функция министра внутренних дел – защищать британский народ. Мы выявляем и запрещаем любую террористическую организацию, которая угрожает нашей безопасности, независимо от ее мотивов или идеологии. Именно поэтому я принимаю меры против нескольких организаций", – объясняет глава МВД Великобритании принятое им решение.

Министр иностранных дел Джереми Хант также прокомментировал этот шаг, заявив: "Мы являемся верными сторонниками стабильного и процветающего Ливана, но не можем пребывать в покое, когда речь идет о терроризме. Совершенно ясно, что различий между военным и политическим крылом "Хизбаллы" не существует, и правительство недвусмысленно заявляет: ее дестабилизирующая деятельность в регионе совершенно неприемлема и наносит ущерб национальной безопасности Великобритании. Впрочем, этот закон не отменяет нашу неизменную приверженность Ливану, с которым у нас обширные и прочные отношения".

Напомним, что структура, отвечающая за безопасность "Хизбаллы", и ее военное крыло, включая Совет джихада, были запрещены в 2001-м и 2008 годах соответственно.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Исраэль Кац приветствовал решение правительства Великобритании об окончательном признании "Хизбаллы" террористической организацией. "Нет разницы между Насраллой и между террористами, которые осуществляют подрывную деятельность для "Хизбаллы" и по заданию Ирана против Израиля и против арабских режимов по всему Ближнему Востоку", - заявил Кац. Министр Кац призвал ЕС последовать примеру Великобритании. "На следующей неделе у меня запланирована встреча с генеральным секретарем ООН в Нью-Йорке. Во время визита я намерен убедить его в том, что учреждения ООН должны продвигать принятие аналогичного решения", - цитирует министра его пресс-служба.

В настоящее время 74 международные террористические организации запрещены британским правительством в соответствии с Законом о терроризме 2000 года, а также 14 организаций, связанных с Северной Ирландией.

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