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В Аргентине ограблен и жестоко избит главный раввин общины AMIA

время публикации: 25 февраля 2019 г., 22:19 | последнее обновление: 06:11 блог версия для печати фото
Габриэль Давидович
AMIA, Буэнос-Айрес
Габриэль Давидович (слева), Биньямин и Сара Нетаниягу в Буэнос-Айресе в 2017 году

20-й канал израильского телевидения передал, что в Буэнос-Айресе был избит главный раввин общины AMIA Габриэль Давидович. Он до сих пор находится в больнице.

По информации издания Infobae.com нападение произошло в ночь на понедельник, 25 февраля. Около двух часов ночи в дом, в котором проживают Давидовичи, проникли несколько грабителей. Габриэль Давидович был жестоко избит, его супруга была связана преступниками.

Согласно сообщениям в СМИ, преступникам было хорошо известно, кто проживает в доме, выбранном ими для ограбления. Перед тем, как избить свою жертву, они заявили: "Мы знаем, что ты - главный раввин". Они также сопровождали наносимые раввину удары и пинки оскорблениями и антисемитскими высказываниями.

Габриэль Давидович был доставлен в одну из больниц Буэнос-Айреса, где находится до настоящего момента.

Полиция Аргентины расследует обстоятельства инцидента и разыскивает преступников.



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