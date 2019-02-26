В Аргентине ограблен и жестоко избит главный раввин общины AMIA

20-й канал израильского телевидения передал, что в Буэнос-Айресе был избит главный раввин общины AMIA Габриэль Давидович. Он до сих пор находится в больнице.

По информации издания Infobae.com нападение произошло в ночь на понедельник, 25 февраля. Около двух часов ночи в дом, в котором проживают Давидовичи, проникли несколько грабителей. Габриэль Давидович был жестоко избит, его супруга была связана преступниками.

Согласно сообщениям в СМИ, преступникам было хорошо известно, кто проживает в доме, выбранном ими для ограбления. Перед тем, как избить свою жертву, они заявили: "Мы знаем, что ты - главный раввин". Они также сопровождали наносимые раввину удары и пинки оскорблениями и антисемитскими высказываниями.

Габриэль Давидович был доставлен в одну из больниц Буэнос-Айреса, где находится до настоящего момента.

Полиция Аргентины расследует обстоятельства инцидента и разыскивает преступников.





