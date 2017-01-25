Госдума РФ одобрила во втором чтении законопроект о декриминализации домашнего насилия

В среду, 25 января, российская государственная дума утвердила во втором чтении скандальный законопроект о переводе домашнего насилия из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений, сообщает "Интерфакс".

Окончательное чтение законопроекта состоится 27 января.

Речь идет о декриминализации первого случая семейного насилия, тогда как второй и последующие случаи домашних побоев предлагается оставить уголовными преступлениями.

Побои не будут считаться уголовным преступлением только в том случае, если они не привели к физическим увечьям и потере трудоспособности.

За законопроект проголосовали 385 депутатов, против — двое, один воздержался.



