25 января 2017 г.
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Во время торнадо жительница Техаса пролетела в своей ванне 20 км и осталась жива

время публикации: 18:46 | последнее обновление: 18:46 блог версия для печати фото
Во время торнадо жительница Техаса пролетела в своей ванне 20 км и осталась жива

Разрушительный торнадо, который пронесся над южной частью США в минувшие выходные и унес жизнь 19 человек, пощадил пожилую женщину из штата Техас, которая спряталась в своей ванне и пролетела в ней около 20 км.

Об этом удивительном случае, напоминающем сказку о волшебнике Изумрудного города, пишет в среду, 25 января, газета The Washington Post.

Согласно отчету Национальной метеорологической службы США, опубликованному, 23 января, разрушительное торнадо общей шириной более 730 метров, двигавшееся со скоростью 209 км/ч, срывало крыши с жилых домов и промышленных зданий в Луизиане и за ее пределами.

"Она услышала приближение торнадо и спряталась в ванне. Дом женщины был полностью разрушен и не подлежит восстановлению, ванна была вырвана с корнем и унесена порывом ветра в соседний лес, но сама она по счастливой случайности осталась цела и невредима", – приводит издание рассказ метеоролога Джейсона Хансфорда, основанный на словах женщины.

Отметим, что во время разгула стихии ванна, по мнению экспертов, является самым безопасным местом в доме – она надежно закреплена с помощью труб, что значительно увеличивает шансы на спасение.

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Среда, 25 января 2017 г.
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