Илон Маск приступает к рытью тоннеля, который соединит офисы двух его компаний

Легендарный предприниматель Илон Маск, глава компаний SpaceX и Tesla, намерен прорыть тоннель, который позволит ему добираться до работы в обход пробок, сообщает в среду, 25 января, новостной портал "Медуза".

В декабре 2016 года Маск, регулярно курсирующий между офисами двух компаний, одна из которых расположена в Лос-Анджелесе, а другая – в Кремниевой долине, пожаловался в своем микроблоге в социальной сети Twitter на пробки:"Дорожное движение бесит. Построю машину, роющую тоннели, и начну копать…".

Он также сообщил, что компания, роющая тоннель, будет называться The Boring Company, использовав игру слов: по-английски boring означает сверление и скучный.

25 января 2017 года он напомнил о своем обещании, сообщив, что приступит к реализации проекта через месяц. Вход в тоннель будет находиться недалеко от офиса SpaceX в Лос-Анджелесе, местоположение выхода остается пока неизвестным. По предположениям прессы, он может вести к офису Tesla, и в этом случае длина тоннеля составит 500 км.