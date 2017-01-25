Спецоперация в Германии: экстремисты готовят нападения на евреев, мигрантов и полицейских

Полиция Германии проводит обыски в домах ультраправых экстремистов на территории нескольких федеральных земель. Службы безопасности подозревают, что эти люди готовят нападения на еврейские объекты, а также на мигрантов и полицейских.

Об этом пишет в среду, 25 января, агентство еврейских новостей JTA.

В статье говорится, что семеро подозреваемых, на которых сосредоточили внимание стражи правопорядка, проживают в Баден-Вюртемберге, Бадене, а также в Берлине, Бранденбурге, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце и Саксонии-Ангальт.

Спецоперация инициирована федеральной прокуратурой ФРГ, ее целью является сбор информации о структуре экстремистских организаций и планируемых ими терактах. Никаких других подробностей издание не приводит.

Впрочем, журналистам стало известно, что главный фигурант расследования прибыл из города Шветцинген в окрестностях Гейдельберга. Согласно информации агентства DPA, он является членом ультраправого движения "Рейхсбюргер", которое отрицает законность ФРГ как государства, и сформировал террористическую группировку с помощью соцсетей.

Остальные шестеро подозреваемых не принадлежат к этому движению. Напомним, что в октябре прошлого года активист "Рейхсбюргер", которая насчитывает несколько тысяч членов, застрелил офицера полиции и ранил трех других полицейских в Нюрнберге.