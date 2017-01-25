Еще один хакер, взламывавший аккаунты знаменитостей, получил мягкий приговор

29-летний Эдвард Майержик из Чикаго, обвиненный во взломах онлайн-аккаунтов знаменитостей, приговорен к девяти месяцам лишения свободы, передает BBC.

Одной из жертв Майержик, по решению суда, должен будет выплатить компенсацию в размере шести тысяч долларов.

Столь мягкий приговор объясняется тем, что Майержик не был обвинен ни в продаже, ни в публикации похищенных материалов. Он признал себя виновным в нескольких случаях несанкционированного доступа к аккаунтам знаменитостей, объяснив свои действия обычным любопытством.

СМИ пишут, что среди жертв хакера оказались актриса Дженнифер Лоуренс и другие звезды. Но в тексте приговора имена знаменитостей, которые стали жертвами действий обвиняемого, не упомянуты.

Как и в случае Райана Коллинза, который осенью прошлого года был приговорен к 18 месяцам лишения свободы, результатом действий хакера стало распространение в интернете фотографий и видеоматериалов интимного характера, что нанесло тяжелый моральный ущерб обладательницам взломанных аккаунтов.

К данному расследованию была привлечена Федеральная служба безопасности (ФБР). В рамках этого расследования было задержано несколько подозреваемых в причастности к хищению интимных материалов знаменитостей. Но в ходе следствия не было однозначно установлено, что речь идет о согласованных действиях группы злоумышленников.

Напомним, что осенью 2014 года стали общедоступными сотни интимных фотографий десятков актрис, певиц, моделей и спортсменок. В ФБР говорили, что речь идет о "коллекции", собранной одним человеком или группой людей, которые взламывали персональные компьютеры и мобильные телефоны знаменитостей, а также их аккаунты на iCloud.

Среди пострадавших оказались: одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда Дженнифер Лоуренс, признанная в этом году самой сексуальной женщиной планеты по версии журнала FHM; фотомодель Кейт Аптон – входящая в ТОП-5 самых высокооплачиваемых моделей мира, дважды попадавшая на обложку Sports Illustrated Swimsuit; актриса и певица Селена Гомес; актриса и певица Ариана Гранде; актриса и певица Ванесса Хадженс; актриса и певица Лиа Мишель Сарфати; актриса и певица Хиллари Дафф; актриса Кирстен Данст; актриса и модель Виктория Джастис; актриса Мэри Элизабет Уинстэд; актриса Обри Пласа; актриса Кэт Дили; модель Кара Делевинь; актриса Анна Кендрик; актриса Александра Чандо; актриса Келли Гарнер; актриса Лорен О'Нил; актриса Бриана Невиган; телеведущая Брук Бернс; футболистка Хоуп Соло; гимнастка Маккайла Марони; волейболистка Мисти Мэй-Тринор и другие знаменитости.

Большинство фотографий и видеофайлов в распространенной через сеть подборке носили откровенно эротический или даже порнографический характер. В основном это снимки в стиле "селфи". Очевидно, они были сделаны не для публикации.