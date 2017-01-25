ЕС в очередной раз осудил строительство на "оккупированном Западном берегу"

Европейская служба внешних действий (EEAS) всерьез обеспокоена планом строительства 2.500 единиц жилья на "оккупированном Западном берегу Иордана", который, по их словам ставит под угрозу будущее мирного процесса.

Об этом пишет в среду, 25 сентября, новостное агентство Reuters со ссылкой на дипломатическую службу ЕС.

"Прискорбно, что Израиль продолжает проводить эту политику, несмотря на обеспокоенность мирового сообщества и возражения, которые продолжают возникать на всех уровнях", – говорится в заявлении EEAS.

Ранее в этот день пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер ответил на вопросы журналистов по поводу реакции нового американского руководства на объявление Израиля о строительстве 2,5 тысяч единиц жилья в Иудее, Самарии и кварталах Иерусалима, расположенных за так называемой "зеленой чертой".

По словам Спайсера, "Израиль является лучшим союзником США, и президент Дональд Трамп желает установить с Израилем отношения таким образом, чтобы тот получил уважение, которого он заслуживает".

Несмотря на давление со стороны журналистов, Спайсер не стал автоматически осуждать израильскую политику, уклонившись от прямых ответов. Он отметил, что новая администрация все еще формирует внешнеполитическую команду, и что вопрос строительства в поселениях и на других спорных территориях будет обсуждаться президентом Трампом в феврале этого года на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Как отмечает US News, источники в Белом доме подчеркивают, что отказ от автоматического осуждения Израиля не означает поддержки израильской политики в данном вопросе, а свидетельствует о желании завершить подбор команды и разобраться в вопросе. В то же время следует подчеркнуть, что, начиная с президентства Джимми Картера, вне зависимости от партийной принадлежности президента, до сих пор Белый дом однозначно осуждал решения Израиля о строительстве за "зеленой чертой".