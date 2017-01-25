Трамп пообещал расследовать фальсификации президентских выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядится провести расследование, которое проверит его подозрения о фальсификациях со стороны демократов на ноябрьских президентских выборах, сообщает Reuters.

Трамп многократно утверждал, что Хиллари Клинтон удалось получить почти на три миллиона голосов избирателей больше, чем ему, только благодаря фальсификациям активистов Демократической партии.

По мнению президента США, среди тех, кто отдали свои голоса Клинтон, были избиратели, которым удалось проголосовать сразу в нескольких штатах, а также люди, которые давно умерли.

При этом Трамп ни разу не привел никаких подтверждений своим теориям.

Напомним, что до выборов Трамп утверждал, что СМИ и политический истеблишмент вступили в заговор с целью провалить его на выборах.