Нидерланды поддержат организации планирования семьи, лишившиеся финансирования США

Правительство Нидерландов откроет международный фонд, который будет поддерживать организации, помогающие планированию семьи и указом Трампа лишившиеся американского финансирования, сообщает BBC.

В этот фонд смогут вносить пожертвования другие правительства, бизнесы и благотворительные организации.

Голландский министр международной торговли и развития Лилиан Плумен заявила, что Нидерланды сделают все возможное, чтобы помочь женщинам "удержать контроль над своими телами".

Плумен также напомнила о многочисленных исследованиях, доказывающих, что запреты приводят не к сокращению случаев прерывания беременности, а к увеличению смертности вследствие подпольной индустрии абортов.

"Распоряжение президента Трампа лишает организации возможности не только обеспечивать проведение безопасных абортов, но и заниматься половым воспитанием, а также пропагандировать использование контрацептивов. Эти организации оказывают огромное влияние на жизни женщин и детей", - подчеркнула министр.

Напомним, президент США Дональд Трамп в свой первый рабочий день подписал распоряжение, блокирующее федеральное финансирование международных неправительственных организаций, ведущих просветительскую деятельность в сфере планировании семьи и оказывающих помощь в проведении абортов.





