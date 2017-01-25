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В мире

Госдепартамент США рассмотрит заново перевод $221 млн Палестинской автономии

время публикации: 07:31 | последнее обновление: 07:51 блог версия для печати фото
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Государственный департамент США сообщил о намерении заново изучить решение о переводе 221 миллиона долларов Палестинской автономии, принятое предыдущей президентской администрацией в последние часы ее работы.

Представители американского внешнеполитического ведомства заявили, что решение предыдущего госсекретаря Джона Керри будет заново изучено с целью внесения в него изменений в соответствии с приоритетами новой президентской администрации, сообщает Daily Mail со ссылкой на агентство Associated Press.

Как сообщалось ранее, администрация Барака Обамы в его последние часы на посту президента США приняла решение о перечислении 221 млн долларов Палестинской автономии. Администрация Обамы официально уведомила Конгресс о решении перевести деньги утром 20 января, за несколько часов до инаугурации Дональда Трампа.



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// NEWSru.co.il // В мире // 24 января 2017 г.
СМИ: Обама в свои последние часы в Белом доме перечислил $221 млн Палестинской автономии







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