25 января 2017 г.
последняя новость: 05:49
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
04:46 Сенат США утвердил Никки Хейли постпредом при ООН
02:33 Число погибших в результате схода лавины на отель в Италии возросло до 16 человек
21:38 "1984" Джорджа Оруэлла снова попал в списки бестселлеров
21:22 The New York Times: директор ФБР Джеймс Коми останется на своем посту
20:53 Новые указы Трампа: строительство нефтепроводов и ограничение деятельности Агентства по охране окружающей среды США
18:23 Арестованы три человека, подозреваемые в групповом изнасиловании жительницы Уппсалы
17:30 Авиакатастрофа в Италии: разбился медицинский вертолет – погибли 6 человек
17:04 "Брюссельский террорист" начал давать показания: его целью были американцы и евреи
14:57 В Европарламенте состоялась первая публичная конференция в поддержку Израиля
14:23 Масляков, ведущий КВН, удостоен звания "Народный артист Чеченской Республики"
В мире

Сенат США утвердил Никки Хейли постпредом при ООН

время публикации: 04:46 | последнее обновление: 04:53 блог версия для печати фото
Сенат США утвердил Никки Хейли постпредом при ООН

Сенат США во вторник, 24 января, утвердил губернатора штата Южная Каролина Никки Хейли постоянным представителем страны при ООН.

В ходе голосования кандидатуру Хейли поддержали 96 сенаторов, против высказались лишь четверо, сообщает информационное агентство Reuters.

44-летняя Никки Хейли, дочь иммигрантов из Индии, является вторым в истории страны губернатором штата (и первой женщиной) азиатского происхождения. Хейли занимает пост губернатора Южной Каролины с 2010 года. В 2014 году она была переизбрана на второй срок.

В ходе внутрипартийных выборов на пост кандидата в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли поддерживала противников Трампа – сначала сенатора Марко Рубио, а позже - сенатора Теда Круза. В начале этого года она назвала высказывания Трампа об иммигрантах "безответственными", а после выхода из гонки Марко Рубио говорила о том, что она "молится и надеется", чтобы кандидатом от республиканцев стал Тед Круз. Однако в июле, на съезде Республиканской партии, Хейли объявила, что будет голосовать за Трампа, чтобы следующим президентом не стала Хиллари Клинтон.

Как сообщалось ранее, в преддверии слушаний в Сенате по назначению Никки Хейли на пост главы американской делегации в ООН она обвинила эту структуру в последовательном преследовании Израиля.

"Нигде провалы ООН не были столь возмутительны, как в вопросе Израиля, ближайшего союзника США, в отношении которого она демонстрирует систематическую предубежденность", – заявила Хейли.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 18 января 2017 г.
Кандидат в послы ООН Никки Хейли обвинила эту структуру в преследовании Израиля
// NEWSru.co.il // В мире // 23 ноября 2016 г.
NBC: постпредом США в ООН станет дочь иммигрантов из Индии губернатор Никки Хейли







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 25 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017