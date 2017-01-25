Сенат США утвердил Никки Хейли постпредом при ООН

Сенат США во вторник, 24 января, утвердил губернатора штата Южная Каролина Никки Хейли постоянным представителем страны при ООН.

В ходе голосования кандидатуру Хейли поддержали 96 сенаторов, против высказались лишь четверо, сообщает информационное агентство Reuters.

44-летняя Никки Хейли, дочь иммигрантов из Индии, является вторым в истории страны губернатором штата (и первой женщиной) азиатского происхождения. Хейли занимает пост губернатора Южной Каролины с 2010 года. В 2014 году она была переизбрана на второй срок.

В ходе внутрипартийных выборов на пост кандидата в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли поддерживала противников Трампа – сначала сенатора Марко Рубио, а позже - сенатора Теда Круза. В начале этого года она назвала высказывания Трампа об иммигрантах "безответственными", а после выхода из гонки Марко Рубио говорила о том, что она "молится и надеется", чтобы кандидатом от республиканцев стал Тед Круз. Однако в июле, на съезде Республиканской партии, Хейли объявила, что будет голосовать за Трампа, чтобы следующим президентом не стала Хиллари Клинтон.

Как сообщалось ранее, в преддверии слушаний в Сенате по назначению Никки Хейли на пост главы американской делегации в ООН она обвинила эту структуру в последовательном преследовании Израиля.

"Нигде провалы ООН не были столь возмутительны, как в вопросе Израиля, ближайшего союзника США, в отношении которого она демонстрирует систематическую предубежденность", – заявила Хейли.