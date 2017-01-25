25 января 2017 г.
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В мире

После схода лавины на отель в Италии обнаружены тела 23 погибших

время публикации: 11:45 | последнее обновление: 11:45 блог версия для печати фото
После схода лавины на отель в Италии обнаружены тела 23 погибших

25 января власти Италии объявили, что обнаружены 23 тела погибших в результате схода снежной лавины на небольшую гостиницу Rigopiano di Farindola в горного массива Гран-Сассо-д'Италия в провинции Абруццо.

Шесть человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Отель оказался под снегом 18 января. 11 человек из числа постояльцев и сотрудников гостиницы были спасены или спаслись самостоятельно.

Как сообщало агентство ANSA, на здание отеля сошло 120 тысяч кубометров снега со скоростью около 100 километров в час.

Сход лавины, по всей видимости, был следствием землетрясения.

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Среда, 25 января 2017 г.
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