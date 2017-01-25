После схода лавины на отель в Италии обнаружены тела 23 погибших

25 января власти Италии объявили, что обнаружены 23 тела погибших в результате схода снежной лавины на небольшую гостиницу Rigopiano di Farindola в горного массива Гран-Сассо-д'Италия в провинции Абруццо.

Шесть человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Отель оказался под снегом 18 января. 11 человек из числа постояльцев и сотрудников гостиницы были спасены или спаслись самостоятельно.

Как сообщало агентство ANSA, на здание отеля сошло 120 тысяч кубометров снега со скоростью около 100 километров в час.

Сход лавины, по всей видимости, был следствием землетрясения.