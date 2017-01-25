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В мире

По делу о госизмене арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского"

время публикации: 17:12 | последнее обновление: 17:54 блог версия для печати фото
По делу о госизмене арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского"

Руслан Стоянов, возглавлявший в "Лаборатории Касперского" отдел по расследованию киберпреступлений и являвшийся консультантом ФСБ и МВД, с декабря находится под арестом. В "Лаборатории Касперского" подтвердили его арест, однако утверждают, что это не имеет отношения к работе компании, отмечается в публикации "Коммерсанта".

По информации "Коммерсант", по этому же делу арестован руководитель одного из подразделений центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов. Расследование ведется по подозрению в нарушении ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").

По словам источников этого издания, следствием проверяется информация о якобы получении сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности.

"Коммерсант" пишет, что ситуация в ЦИБ рискует отразиться на рынках кибербезопасности и электронной коммерции, участникам которых, возможно, придется заново выстраивать отношения с государством.



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