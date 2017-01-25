25 января 2017 г.
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"Великий день" США: Трамп налагает запрет на въезд беженцев и выдачу виз

время публикации: 17:47 | последнее обновление: 17:47 блог версия для печати

Президент США Дональд Трамп планирует сегодня подписать ряд указов, включающих, среди прочего, временный запрет на прием большей части беженцев и отказ в выдаче въездных виз гражданам Сирии, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Запрет продлится в течение нескольких месяцев, исключением станут представители религиозных меньшинств, которые подвергаются на родине репрессиям и гонениям из-за своей веры, пишет в среду, 25 января, новостное агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники в Конгрессе и иммиграционных службах. На своей странице в социальной сети Twitter Трамп назвал эту среду "великим днем" для национальной безопасности США и сообщил, что "стена будет построена".

Речь, по всей видимости, идет о защитном сооружении на границе с Мексикой и других акциях, призванных резко сократить количество нелегалов, проживающих в США.

Стивен Легомски, главный советник Службы Гражданства и Иммиграции США в администрации Обамы, сообщил журналистам, что президент вправе ограничить приток беженцев и выдачу виз гражданам ряда стран, если его команда сочтет, что они представляют угрозу безопасности.

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Среда, 25 января 2017 г.
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