25 января 2017 г.
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В мире

ПАСЕ призвало начать судебное расследование против Израиля за "систематические убийства жителей Газы"

время публикации: 08:24 | последнее обновление: 08:24 блог версия для печати фото
ПАСЕ призвало начать судебное расследование против Израиля за "систематические убийства жителей Газы"
ПАСЕ призвало начать судебное расследование против Израиля за "систематические убийства жителей Газы"

Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила отчет, возлагающий на Израиль ответственность за тяжелую гуманитарную ситуацию в секторе Газы и систематическое незаконное убийство ее жителей.

Отчет был утвержден 46 голосами против 12 при 12 воздержавшихся (в общей сложности в ПАСЕ входят 318 депутатов).

Среди прочего, в отчете содержится призыв к странам ЕС инициировать в международном уголовном суде в Гааге расследование действий Израиля. Также авторы отчета призывают Израиль снять блокаду сектора, а палестинских арабов – прекратить террористическую деятельность с территории сектора.

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