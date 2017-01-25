ПАСЕ призвало начать судебное расследование против Израиля за "систематические убийства жителей Газы"

Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила отчет, возлагающий на Израиль ответственность за тяжелую гуманитарную ситуацию в секторе Газы и систематическое незаконное убийство ее жителей.

Отчет был утвержден 46 голосами против 12 при 12 воздержавшихся (в общей сложности в ПАСЕ входят 318 депутатов).

Среди прочего, в отчете содержится призыв к странам ЕС инициировать в международном уголовном суде в Гааге расследование действий Израиля. Также авторы отчета призывают Израиль снять блокаду сектора, а палестинских арабов – прекратить террористическую деятельность с территории сектора.