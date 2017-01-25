Скандал во Франции: супруга кандидата в президенты получала зарплату, не работая

Лидер правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, один из ведущих кандидатов на пост президента Франции, оказался в центре скандала. Как выяснили журналисты, его супруга Пенелопа была зачислена на должность помощницы мужа, который занимал пост депутата Национального собрания. Кроме того, она также была такой же фиктивной сотрудницей журнала La Revue des deux mondes, принадлежащего другу Фийона с зарплатой 5.000 евро в месяц.

Об этом сообщило в среду, 25 января, еженедельное сатирическое издание Le Canard enchainé.

По сведениям издания, в период с 1998-го по 2002 год жена политика "работала" помощницей депутата и получала ежемесячную зарплату в размере 3.900 евро. Затем Фийон занял пост министра труда, но его супруга сохранила свое рабочее место, став ассистенткой его преемника в парламенте Марка Жюло с зарплатой от 6900 до 7900 евро в месяц. Пенелопа Фийон числилась сотрудницей госаппарата восемь лет, получив за это время в общей сложности более полумиллиона евро.

Мишель Крепю, главред журнала, где якобы работала Пенелопа Фийон, заявил в интервью журналистам. "Я никогда не встречался с госпожой Фийон и никогда не видел ее в офисе издания". Официальный представитель Фийона парировал это обвинение, обвинив Крепю в недостатке информации.

Сам Фийон, выступая перед журналистами в Бордо, заявил, что возмущен сообщениями в прессе о том, что его жена якобы получала деньги за работу, которую не выполняла. "Я возмущен неуважительным отношением и сексизмом, продемонстрированными прессой. Вижу, начался сезон зловонных бомб".

Фийон, согласно данным опросов, является одним из главных претендентов на победу в президентских выборах во Франции, которые состоятся в апреле и мае этого года. Его основными соперниками в этой борьбе станут лидер националистической партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, а также независимый кандидат-центрист Эммануэль Макрон, бывший министр экономики Франции в правительстве Франсуа Олланда. Однако на фоне скандала с супругой позиции Фийона могут пошатнуться, отмечает сайт NEWSru.com.

Министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру призвал Фийона дать объяснения из-за прозвучавших в прессе "серьезных обвинений".Бывший премьер-министр Франции Манюэль Вальс, который также борется за право участвовать в выборах президента и уже вышел во второй тур праймериз правящей Социалистической партии, также потребовал от лидера "Республиканцев" объяснений.

Результаты опроса под названием POP 2017 свидетельствуют о том, что экс-премьер Франсуа Фийон, кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии "Республиканцы", во втором туре президентской гонки победит свою соперницу от ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Согласно данным социологов, во втором туре выборов президента Франции, который состоится в мае этого года, 63% избирателей проголосуют за Фийона, а 37% отдадут свои голоса Ле Пен, в случае, если оба политика дойдут до финального этапа.

Как показывают другие исследования, в первом туре кандидат от "Республиканцев" будет отставать от лидера "Национального фронта" на один или два процента, но затем наберет недостающие голоса от потерпевших поражение кандидатов, включая центристов и представителей правящей "Социалистической партии".