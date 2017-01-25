25 января 2017 г.
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В мире

Число погибших в результате схода лавины на отель в Италии возросло до 16 человек

время публикации: 02:33 | последнее обновление: 02:39 блог версия для печати фото
Число погибших в результате схода лавины на отель в Италии возросло до 16 человек

Число погибших в результате схода снежной лавины на отель Rigopiano в итальянской провинции Абруццо возросло до 16 человек.

Во вторник, 24 января, спасатели обнаружили тела еще четырех жертв стихии, сообщает информационное агентство AP.

На данный момент 13 человек считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция в районе схода лавины продолжается.

Отель оказался под снегом 18 января. 11 человек из числа постояльцев и сотрудников гостиницы были спасены или спаслись самостоятельно.

Как передает агентство ANSA, по предварительной оценке, на здание отеля сошло 120 тысяч кубометров снега со скоростью около 100 километров в час.

Сход лавины, по всей видимости, был следствием землетрясения.

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Среда, 25 января 2017 г.
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