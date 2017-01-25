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Теракт в Сомали: боевики "Аш-Шабаб" атаковали столичный отель – 28 погибших

время публикации: 19:39 | последнее обновление: 19:39 блог версия для печати фото
Теракт в Сомали: боевики "Аш-Шабаб" атаковали столичный отель – 28 погибших

Не менее 28 человек погибли и около пятидесяти других получили ранения различной степени тяжести в результате нападения боевиков террористической исламистской группировки "Аш-Шабаб" на отель Dayah, расположенный в Могадишо, столице Сомали.

Среди раненых не менее семи журналистов местных изданий, пишут в среду, 25 января, зарубежные СМИ и, в частности, сайт радиостанции "Голос Америки".

Утром в среду начиненный взрывчаткой автомобиль протаранил ворота отеля, расположенного в непосредственной близости от здания парламента в центральной части сомалийской столицы, а затем боевики открыли огонь по охранникам.

Еще один автомобиль взорвался после того, как на место прибыли автомобили скорой помощи и журналисты, уточняет сайт телеканала .Al Jazeera..

Министерство безопасности Сомали утверждает, что все нападавшие были уничтожены. Отметим, что в отеле Dayah регулярно останавливаются политики, правительственные чиновники и крупные бизнесмены, а также тот факт, что в начале февраля в стране состоятся президентские выборы.

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Среда, 25 января 2017 г.
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