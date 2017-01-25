Белый дом не стал осуждать решение о новом строительстве за "зеленой чертой"

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спейсер ответил на вопросы журналистов по поводу реакции нового американского руководства на объявление Израиля о строительстве 2,5 тысяч единиц жилья в Иудее, Самарии и кварталах Иерусалима, расположенных за так называемой "зеленой чертой".

По словам Спейсера, "Израиль является лучшим союзником США, и президент Дональд Трамп желает установить с Израилем отношения таким образом, чтобы тот получил уважение, которого он заслуживает".

Несмотря на давление со стороны журналистов, Спейсер не стал автоматически осуждать израильскую политику, уклонившись от прямых ответов. Он отметил, что новая администрация все еще формирует внешнеполитическую команду, и что вопрос строительства в поселениях будет обсуждаться президентом Трампом в феврале этого года на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Как отмечает US News, источники в Белом доме подчеркивают, что отказ от автоматического осуждения Израиля не означает поддержки израильской политики в данном вопросе, а свидетельствует о желании завершить подбор команды и разобраться в вопросе. В то же время следует подчеркнуть, что, начиная с президентства Джимми Картера, вне зависимости от партийной принадлежности президента, до сих пор в ответ на решения Израиля о строительстве за "зеленой чертой" из Вашингтона озвучивались только категорические осуждения.

Напомним, что во вторник, 24 января, стало известно, что глава правительства Биньямин Нетаниягу и министр обороны Авигдор Либерман приняли решение о строительстве 2.500 единиц жилья в Иудее и Самарии.

В сообщении пресс-службы министерства обороны подчеркивается, что новое строительство должно способствовать разрешению жилищного кризиса. Большая часть новых домов будет построена в крупных поселенческих анклавах. Еще 100 единиц сосредоточены в Бейт-Эле в соответствии с обязательством перед БАГАЦем, и в квартале для эвакуированных из Мигрона, как часть выполнения гарантий, данных предыдущими правительствами.

Комментируя это решение, глава правительства Биньямин Нетаниягу в свом блоге на Facebook написал: "Израиль строил и продолжит строить".

81 единица жилья будет построена в Эц-Эфраим, 652 - в Гиват Зеэве, в Кохав-Якове - 86, в Ар-Гило - 4, в Цофим - 260, в Ораните - 154, в Ариэле - 899, в Маале-Адумим - 104, в Шаарей-Тиква - 6, в Бейт-Эле - 20, в Эфрате - 21, в Элькане - 18, в Альфей-Менаше - 78, в Бейтар-Илите - 87.

Министр обороны Авигдор Либерман отметил, что это решение означает возвращение к обычной, нормальной жизни в Иудее и Самарии.

Израильское решение практически немедленно было осуждено властями Франции, Германии и Европейского союза.