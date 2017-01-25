Reuters: Трамп хочет восстановить тюрьмы для террористов и допросы с утоплением

Президент США Дональд Трамп намерен потребовать у сотрудников служб безопасности доклад, который может привести к пересмотру программы ЦРУ относительно террористов, содержащихся в тюрьмах за рубежом, так называемых "черных дырах", где применяют жестокие способы допросов.

Об этом пишет в среду, 25 января, новостное агентство Reuters.

Тюрьмы для террористов были основаны президентом Джорджем Бушем-младшим после терактов 9/11, там практиковали допросы с помощью утопления – техника, которую резко критиковали отечественные и зарубежные политики, а президент Обама назвал пыткой.

Официальные источники, на которые ссылается издание, сообщают, что Трамп намерен в ближайшие дни издать указ, в рамках которого данная практика ЦРУ будет возобновлена в отношении "особо опасных иностранных террористов". Копия этого проекта была опубликована ранее газетой Тhe Washington Post.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, противник Трампа, прокомментировал эту информацию, заявив: "Президент может подписать любой указ, какой захочет, но закон есть закон. США не могут вернуться в практике пыток". Пресс-секретарь президента Шон Спайсер заявил, что данный документ не имеет отношения к Белому дому.

Напомним, что тюрьмы ЦРУ для террористов находились до 2006 года на территории Польши, Литвы, Румынии, Таиланда и Афганистана, а затем Буш закрыл все, кроме одной, расположенной в Кабуле. В рамках законопроекта, который обдумывает Трамп, могут быть возобновлены пытки, а тюрьма Гуантанамо на Кубе пополнится новыми узниками.

Отметим, что в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп обещал вернуть допросы с утоплением и разработать новые техники, которые будут "хуже адских".