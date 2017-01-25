25 января 2017 г.
последняя новость: 21:45
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:27 Reuters: Трамп хочет восстановить тюрьмы для террористов и допросы с утоплением
20:29 Трамп пообещал расследовать фальсификации президентских выборов
20:24 14-летняя школьница из Майами повесилась на глазах пользователей сети
20:01 Илон Маск приступает к рытью тоннеля, который соединит офисы двух его компаний
19:39 Теракт в Сомали: боевики "Аш-Шабаб" атаковали столичный отель – 28 погибших
18:59 Нидерланды поддержат организации планирования семьи, лишившиеся финансирования США
18:46 Во время торнадо жительница Техаса пролетела в своей ванне 20 км и осталась жива
17:47 "Великий день" США: Трамп налагает запрет на въезд беженцев и выдачу виз
17:15 ЕС в очередной раз осудил строительство на "оккупированном Западном берегу"
17:12 По делу о госизмене арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского"
В мире

Reuters: Трамп хочет восстановить тюрьмы для террористов и допросы с утоплением

время публикации: 21:27 | последнее обновление: 21:27 блог версия для печати фото
Reuters: Трамп хочет восстановить тюрьмы для террористов и допросы с утоплением

Президент США Дональд Трамп намерен потребовать у сотрудников служб безопасности доклад, который может привести к пересмотру программы ЦРУ относительно террористов, содержащихся в тюрьмах за рубежом, так называемых "черных дырах", где применяют жестокие способы допросов.

Об этом пишет в среду, 25 января, новостное агентство Reuters.

Тюрьмы для террористов были основаны президентом Джорджем Бушем-младшим после терактов 9/11, там практиковали допросы с помощью утопления – техника, которую резко критиковали отечественные и зарубежные политики, а президент Обама назвал пыткой.

Официальные источники, на которые ссылается издание, сообщают, что Трамп намерен в ближайшие дни издать указ, в рамках которого данная практика ЦРУ будет возобновлена в отношении "особо опасных иностранных террористов". Копия этого проекта была опубликована ранее газетой Тhe Washington Post.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, противник Трампа, прокомментировал эту информацию, заявив: "Президент может подписать любой указ, какой захочет, но закон есть закон. США не могут вернуться в практике пыток". Пресс-секретарь президента Шон Спайсер заявил, что данный документ не имеет отношения к Белому дому.

Напомним, что тюрьмы ЦРУ для террористов находились до 2006 года на территории Польши, Литвы, Румынии, Таиланда и Афганистана, а затем Буш закрыл все, кроме одной, расположенной в Кабуле. В рамках законопроекта, который обдумывает Трамп, могут быть возобновлены пытки, а тюрьма Гуантанамо на Кубе пополнится новыми узниками.

Отметим, что в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп обещал вернуть допросы с утоплением и разработать новые техники, которые будут "хуже адских".

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 25 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017