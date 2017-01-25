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В мире

14-летняя школьница из Майами повесилась на глазах пользователей сети

время публикации: 20:24 | последнее обновление: 20:24 блог версия для печати фото
14-летняя школьница из Майами повесилась на глазах пользователей сети

Накия Венант, 14-летняя школьница-афроамериканка из города Майами, штат Флорида, превратила свою смерть в онлайн-шоу: она повесилась на шарфе в ванной родительского дома, и этот процесс, заснятый на видео, могли видеть в режиме реального времени пользователи соцсетей.

Об этой трагедии, происшедшей в минувшие выходные, пишет в среду, 25 января, местная газета Тhe Miami Herald со ссылкой на департамент по делам детей и семьи штата Флорида.

Полицию вызвала подруга Накии, которая увидела этот эфир и сообщила адрес. Полицейские обнаружили ее висящей в петле и констатировали смерть девочки.

Данное дело поручено расследовать сотрудникам полиции города Майами-Гарденс, графство Майами-Дейд.

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Среда, 25 января 2017 г.
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