"Не скажу про живых, а покойников мы бережем". Высоцкому - 80

25 января исполнилось 80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого. В Москве и других российских городах это событие отмечают спектаклями, концертами и выставками, посвященными жизни и творчеству поэта и артиста.

ЦБ РФ выпустил памятную монету номиналом 25 рублей к юбилею Высоцкого. В одной только Москве на 25 января запланировано несколько десятков юбилейных мероприятий.

За 16 лет концертной деятельности Высоцкий дал примерно полторы тысячи концертов в СССР и за рубежом. Сыграл десятки ролей в театре и кино. Написал около 700 поэтических произведений.

Проститься с поэтом к Театру на Таганке 28 июля 1980 года, только по официальным данным, пришли 108 тысяч человек. Очередь к гробу растянулась тогда на 9 километров. Люди не помещались на площади и забирались на телефонные будки и крыши киосков. В советских газетах были опубликованы всего несколько сообщений о смерти артиста. Из официальных СМИ похороны снимали только иностранные корреспонденты.

При жизни в СССР у Высоцкого было опубликовано одно стихотворение и выпущено 7 маленьких пластинок (каждая содержала не больше четырех песен). На Центральном телевидении не было показано ни одного концертного выступления или интервью артиста.

"Высоцкого сохранили энтузиасты"

Весной 1979 года в учебной телестудии факультета журналистики МГУ Владимир Высоцкий записал получасовое видеопослание американскому режиссеру Уоррену Битти, в фильме которого мечтал сняться. В записи Высоцкий пытается обращаться к Битти по-английски. Осенью того же года Высоцкого пригласили на Пятигорскую телестудию, где было записано выступление артиста. Потом на эту же пленку записали другое интервью, однако там говорили на 7 минут меньше, и сохранился семиминутный фрагмент выступления Высоцкого в Пятигорске.

Исходники обеих видеозаписей находятся в коллекции израильтянина, нового репатрианта из Москвы телевизионного режиссера Дмитрия Чацкого.

"Подробнее всего о записи для Битти рассказывал Янклович (Валерий Янклович, друг и менеджер Высоцкого – прим. редакции). Судя по всему, Высоцкому удалось организовать запись через начальника студии, Юрия Дроздова. Высоцкий действительно рассчитывал на общих знакомых, которые передадут запись Уоррену Битти (Битти в то время собирался снимать фильм "Красные" об жизни журналиста Джона Рида, автора книги "Десять дней, которые потрясли мир". Фильм принес Битти "Оскара" за лучшую режиссуру – прим. редакции), однако Битти так и не получил эту запись. Впрочем, даже если бы ему передали кассету, ему было бы сложно просмотреть запись из-за несовпадения форматов – в СССР в то время были PAL и SECAM, а в США – NTSC.

Запись в Пятигорске получилась благодаря тому, что на Пятигорском телевидении работала жена золотопромышленника Владимира Туманова, Римма. Она и позвала Высоцкого сниматься. Насколько я помню, потом на съемку записали интервью с председателем какого-то свиноводческого колхоза, кажется, который, на наше счастье, оказался не очень болтлив, и семь минут записи Высоцкого сохранились", – рассказывает Чацкий.

Обе записи попали к коллекционеру от Игоря Шевцова – сценариста, который познакомился с Высоцким незадолго до смерти артиста. Высоцкий выразил желание выступить в роли режиссера фильма "Зеленый фургон" по сценарию Шевцова, но не успел, и фильм был позже снят Александром Павловским.

"Сразу после смерти Высоцкого Игорь начал по просьбе Марины Влади собирать все, что было снято. Мы именно ему обязаны тем, что не пропала "Кинопанорама", было сохранено выступление для Уоррена Битти, запись которого хранилась у Севы Абдулова. Именно Шевцову мы обязаны тем, что был снят премьерный и по сути единственный спектакль 1981 года "Владимир Высоцкий"", – говорит Чацкий.

Коллекция самого Чацкого, в которую теперь входит множество видео- и аудиозаписей, начиналась с "маленьких винилов с желтыми пятаками", где были "Корабли" и "Черное золото". Дмитрий участвовал в создании ряда фильмов и телепередач о Высоцком, работал с Леонидом Филатовым в программе "Чтобы помнили", делал вечера с Борисом Хмельницким в Доме кино, а потом – вечера памяти Хмельницкого. Чацкий – один из учредителей Творческого Объединения "Ракурс".

"Высоцкого сохранили энтузиасты. Любители, поклонники. Основная масса материалов находится в частных коллекциях. Люди не только собирают записи и видеоматериалы, но и занимаются аттрибуцией. В польском Кошалине жила удивительная женщина по имени Марлена Зимна. Она была фанатично предана Высоцкому, создала в Польше его музей и устроила в своем маленьком городе ежегодный фестиваль Высоцкого, объединявший людей с разных континентов. К сожалению, два года назад Марлены не стало", – рассказывает Чацкий.

26 программ о творчестве Высоцкого подготовил и выпустил на израильской государственной радиостанции "Рэка" журналист и бард Александр Дов (Медведенко).

Один из самых серьезных проектов по сохранению наследия Высоцкого в России запустили на радиостанции "Эхо Москвы" журналист Антон Орехъ и главный редактор сайта радиостанции Виталий Рувинский. На радиостанции были записаны около 100 выпусков программы "Один Высоцкий". В создании передач регулярно принимают участие такие известные коллекционеры материалов Высоцкого, как Игорь Рахманов, Александр Ковановский, Александр Петраков.

Чацкий перечисляет и других коллекционеров, благодаря которым сохранилось множество записей артиста: Сергей Жильцов, Лев Черняк, израильтянин Алекс Свердлин.

"Музей Высоцкого в Москве, которым сейчас руководит Никита Высоцкий, тоже когда-то создали энтузиасты. Году в 89-м Моссовет после множества обращений постановил выделить за театром на Таганке какое-то чудовищно древнее помещение. Есть относительно новый музей в Екатеринбурге, в экспозиции которого есть вещи, отданные музею Мариной Влади", – говорит Чацкий.

"Когда люди слушают песни Высоцкого, то вспоминают, что они – люди"

По мнению Чацкого, Виктор Шкловский описал этой фразой феномен Высоцкого лучше всего: "Это была сумасшедшая слава. Любимов говорил, что "Володю можно сравнить с "Битлами", только их четыре, а он один". Я не могу сказать, что Высоцкого любили, потому что он говорил правду. Это ведь ахинея. Шкловский, пожалуй, точнее всего определил то, что было так важно в болоте семидесятых. В тот момент Высоцкий был чем-то объединяющим. Паролем, что ли. Это не значит, что все его любили. Но ведь и собаки такой не было, которая не знала, кто такой Высоцкий".

При этом судьба Галича не постигла Высоцкого, как считает Чацкий, не только потому что Владимир Семенович никогда не пел на концертах "Баньку", а именно потому что всем хочется иногда вспомнить, что они – люди: "В этом судьба Высоцкого была похожа на судьбу Вертинского. Травили – чудовищно. Но не трогали. Не мешали выступать и давать фантастическое количество концертов. Мои родители ходили на все концерты Вертинского в Москве. Но Вертинский ведь выступал не только перед интеллигенцией. Почитайте его воспоминания – хлопкоробы Узбекистана, рабочие Донбасса. Казалось бы – как? Но что-то трогало. А власти… Был один фильм о Вертинском, где спрашивают, почему мол его не только не расстреляли, но даже не посадили. И Окуджава говорит, что, видимо, он в этих упырях тронул что-то такое… Видимо, с Высоцким была та же история".

"Свой Лотман"

К сожалению, Любимов не приветствовал съемки спектаклей. От легендарного "Гамлета" остались куски репетиций, снятые Александром Иванкиным, остались отрывки из спектакля, которые снимали венгры, югославы и поляки. Небольшой фрагмент последнего "Гамлета" 18 июля 1980 года снял Петр Солдатенков.

Весь Высоцкий собран коллекционерами и это, по мнению Чацкого, тем более любопытно, что аналогов этому нет. Поэт при жизни так и не увидел ни одного из своих изданий, и это затрудняет работу тем, кто издает его после смерти: "Вот мы знаем, что Пушкин написал "Медного всадника", пошел к переписчику, исправил, отдал в печать, есть издание определенного года, и от него уже можно плясать. А у Высоцкого есть рукописи, а есть записи, которые часто отличаются от написанных на бумаге текстов целыми строфами. И идет вечный спор о том, что из этого считать черновиком, от чего отталкиваться, что публиковать".

Но больше всего, как считает Чацкий, Высоцкому не хватает своего Юрия Лотмана.

"Существует целая эпоха со своими культурными кодами и бытом, в которой жил и писал поэт. Знаете, почему в "Райских яблоках" ангел окает? Потому что самыми жестокими охранниками или конвойными считались ростовские и вологодские. Откуда взялось "к цыганам в поплавок"? А ведь "Поплавок" – это название известного ресторана. И таких моментов у Высоцкого великое множество. А откуда пошли его баллады? Кстати, как и баллады Галича. "Их восемь, нас двое" – это практически точное повторение "Баллады о парашютах" Михаила Анчарова, которому подражали Галич и Высоцкий". Сколько бы ни исследовали творчество Высоцкого, чтобы все это охватить, ему нужен свой Лотман", – говорит Дмитрий Чацкий.

Материал подготовила Алла Гаврилова





