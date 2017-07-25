Израильтянин, ослепший в результате теракта, выступил на заседании СБ ООН

Орен Альмог, потерявший зрение в результате теракта в хайфском ресторане "Максим" в 2003 году, выступил на заседании Совета безопасности ООН с призывом вынудить ПНА прекратить выплачивать пособия семьям террористов.

"Можете ли вы вообразить, что представленное здесь политическое образование выплачивает вознаграждение террористам, убившим ваши семьи?", - заявил Альмог.

Орен, которому во время теракта было 10 лет, рассказал членам СБ ООН о том, как 4 октября 2003 года сидел с семьей в хайфском ресторане, когда туда вошла женщина и совершила самоподрыв.

В результате этого теракта погиб 21 человек, в том числе пять членов семьи Орена - отец, младший брат, бабушка, дедушка и двоюродный брат. Мать Альмога, его сестра и тетя были ранены. Сам десятилетний Орен потерял в теракте зрение.

Альмог выступил на заседании СБ ООН по инициативе посла Израиля в ООН Дани Данона и произраильской организации StandWithUs.

"Только в 2016 году ПНА вложила в террор 303 миллиона долларов. 86 тысяч из них получили люди, напрямую замешанные в убийстве моей семьи", - заявил Альмог собравшимся.





