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В США рассекретили показания бывшего офицера КГБ по делу об убийстве Кеннеди

время публикации: 01:20 | последнее обновление: 01:38 блог версия для печати фото
Джон Кеннеди

Национальный архив США обнародовал документы, связанные с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди в 1963 году, в том числе показания бывшего офицера КГБ Юрия Носенко о единственном официальном подозреваемом по этому делу – Ли Харви Освальде.

Всего опубликованы 3,8 тысячи документов, более 400 из которых до сих пор были полностью засекречены, а еще 3,3 тысячи публиковались частично или в отредактированном виде. Кроме того, в открытый доступ выложены 17 аудиозаписей показаний Носенко, после убийства Кеннеди сбежавшего в США, передает РИА Новости.

"Носенко утверждал, что в бытность офицером КГБ вел дело Ли Харви Освальда, пока тот проживал в СССР", – говорится в сообщении архива.

Джон Кеннеди был застрелен 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас. По официальной версии, убийство совершил бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд, с октября 1959 года по июнь 1962 года живший в Советском Союзе. Согласно выводам Комиссии Уоррена, созданной для расследования убийства Кеннеди, он действовал в одиночку.

Стоит отметить, что по данным социологических опросов, большинство американцев не верит в официальную версию убийства.

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