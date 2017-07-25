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В мире

Американский суд приостановил депортацию более 1.400 иракцев

время публикации: 10:17 | последнее обновление: 10:20 блог версия для печати фото
Иракские беженцы в США

Судья федерального суда в Мичигане Марк Голдсмит временно приостановил депортацию из США 1.444 иракских граждан, адвокаты которых утверждают, что в Ираке их, как представителей этнических и религиозных меньшинств, ожидают репрессии, сообщает Reuters.

Голдсмит заявил, что отсрочка в несколько месяцев позволит проживающим в США иракцам опротестовать депортацию в федеральных судах.

Пока неизвестно, будет ли решение Голдсмита опротестовано американским правительством.

Напомним, 1.444 иракца, проживающих в США, подлежат депортации, однако только 199 из них были задержаны в июне американскими иммиграционными службами. Эти 199 человек подлежат депортации как лица, совершившие на территории США уголовные преступления. Депортация остальных должна быть произведена за нарушение иммиграционного законодательства.

Адвокаты, представляющие иракцев, утверждают, что большинство из них являются католиками, суннитами и курдами, и в Ираке им грозит тюремное заключение, пытки и смертная казнь.



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