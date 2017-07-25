ЕСПЧ обязал Россию выплатить 6 тысяч евро осужденному за убийство Немцова

Европейский суд по правам человека признал неудовлетворительными условия содержания в тюрьме Темирлана Эскерханова, осужденного за убийство Бориса Немцова, и обязал Россию выплатить Эскерханову компенсацию в размере 6 тысяч евро.

Постановление опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Эскерханов и другие фигуранты дела об убийства Немцова пожаловались в суд на условия содержания в московским СИЗО и при транспортировке.

В ходе досудебного урегулирования между Эскерхановым и российскими властями было договорено о выплате Эскерханову 6 тысяч евро. К подобному соглашению власти пришли также с братьями Анзором и Шадидом Губашевыми, согласившись выплатить им по 6,5 тысяч евро.

Напомним, непосредственным исполнителем убийства оппозиционера Бориса Немцова был признан уроженец Чечни Заур Дадаев. Его приговорили к 20 годам строгого режима. Четверо сообщников Дадаева - братьев Губашевых, Хамзата Бахаева и Темирлана Эскерханова были осуждены на тюремное заключение сроками от 11 до 19 лет.





