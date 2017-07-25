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В мире

Российский экс-банкир Александр Гительсон объявлен в федеральный розыск

время публикации: 03:04 | последнее обновление: 03:11 блог версия для печати фото
Российский экс-банкир Александр Гительсон объявлен в федеральный розыск

Бывший владелец российского банка ВЕФК Александр Гительсон объявлен в федеральный розыск по новому уголовному делу о хищении более 20 млрд рублей.

Ранее Гительсон был осужден по двум уголовным делам: о присвоении около 1,8 млрд рублей из бюджета Ленинградской области и хищении средств депутата Музыкаева. Совокупное наказание составило 5 лет и 2 месяца. Экс-банкир вышел на свободу 19 мая 2017 года.

"На 11 июля 2017 года Гительсон был вызван в следственные органы для предъявления ему обвинения, а также выполнения с его участием иных следственных действий. Однако Гительсон не явился, в связи с чем в настоящее время он объявлен в федеральный розыск", – цитирует агентство "Интерфакс" сообщение пресс-службы ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

"По версии следствия, Гительсон с марта 2007 по октябрь 2008 года, занимая должность председателя совета директоров ОАО "Банк ВЕФК", действуя совместно с заместителем председателя правления Иваном Бибиновым, совершил хищение денежных средств банка на сумму более 20 млрд рублей под предлогом предоставления кредитов подконтрольным себе компаниям", – говорится в сообщении.

В 2010 года Гительсон покинул Россию. Он скрывался на Кипре, в Словакии и Сербии, а затем перебрался в Австрию, где был арестован в апреле 2013 года. В декабре того же года власти Австрии экстрадировали его в Россию.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 12 декабря 2013 г.
Австрия экстрадировала в Россию беглого банкира Александра Гительсона
// NEWSru.co.il // В мире // 19 апреля 2013 г.
В Австрии арестован российский банкир Александр Гительсон
// NEWSru.co.il // В мире // 19 февраля 2010 г.
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