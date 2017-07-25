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Моше Кахлон встретился с министром финансов США Стивеном Мнучиным

время публикации: 15:21 | последнее обновление: 15:21 блог версия для печати фото
Моше Кахлон встретился с министром финансов США Стивеном Мнучиным

Министр финансов Моше Кахлон в рамках рабочего визита в США встретился со своим американским коллегой Стивеном Мнучиным и обратился к нему с просьбой оказать давление на палестинскую администрацию с целью борьбы с отмыванием средств и финансированием террора. Мнучин обещал рассмотреть этот вопрос, напомнив, что нынешняя администрация США горячо поддерживает Израиль.

Моше Кахлон и Стивен Мнучин обсудили также планируемую налоговую реформу в США, в рамках которой будут снижены ставки налогов на прибыль компаний, реформирование сферы высоких технологий, которое проводит в Израиле Моше Кахлон, а также деятельность американских центров исследований и разработок в Израиле.

"Израильская экономика тесно связана с экономикой США, – отметил Моше Кахлон. – Мы внимательно следим за ходом подготовки к налоговой реформе в Соединенных Штатах, просчитываем ее возможное влияние на экономику Израиля и готовы внести необходимые коррективы. Союз Израиля и США крепок и нерушим, и мы продолжим изыскивать и реализовать новые возможности для взаимовыгодного экономического сотрудничества".

По итогам переговоров было принято решение о создании рабочей группы для изучения экономических последствий обновления конвенции по недопущению двойного налогообложения. Поправки должны урегулировать ставки подоходного налога и налоговые льготы для инвесторов в обоих государствах, устранить препятствия для инвестиций и улучшить инвестиционный климат в Израиле.

Моше Кахлон и Стивен Мнучин договорились вновь встретиться в Израиле, визит министра финансов США запланирован на сентябрь.

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