Хамасовец из Газы приговорен судом Австрии к пожизненному тюремному сроку

В минувший понедельник суд города Кремс-ан-дер-Дона́у, федеральная земля Нижняя Австрия, приговорил к пожизненному лишению свободы уроженца сектора Газы, подавшего прошение на получение статуса беженца в этой стране. Подсудимый, который является членом террористической группировки ХАМАС, был признан виновным в организации терактов в Иерусалиме.

Об этом пишет во вторник, 25 июля, австрийское издание Die Presse.

Ежедневная газета Kurier уточняет, что 27-летний мужчина, родившийся и воспитывавшийся в Газе, состоял в этой организации, признанной террористической в США и ЕС, и вел пропаганду в социальных сетях, призывая пользователей убивать евреев в Иерусалиме.

Он также использовал для этой цели телефонные сообщения, которых требовал бросать в израильтян гранаты, в целях конспирации называемые "яблоки".

Палестинец, имя которого законы Австрии не позволяют называть в прессе, был арестован в прошлом году в одном из центров приема беженцев и имеет криминальное прошлое: ранее он был приговорен к 9 годам лишения свободы за нападения на израильских солдат. Подсудимый намерен обжаловать вердикт судей в апелляционном суде.