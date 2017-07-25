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В мире

Белый дом активно обсуждает поставки оборонительного оружия на Украину

время публикации: 16:23 | последнее обновление: 16:23 блог версия для печати фото
Белый дом активно обсуждает поставки оборонительного оружия на Украину

Курт Волкер, недавно назначенный спецпредставитель США на Украине, утверждает, что в Вашингтоне активно обсуждают возможность поставок летального оружия правительственным войскам, сражающимся с пророссийскими повстанцами на востоке страны.

Он также сообщил в интервью новостной службе ВВС: Белый дом полагает, что этот шаг изменит позицию Москвы и не находит его провокативным.

"Оборонительное оружие, которое позволит Украине защитить себя и, к примеру, нейтрализовать танки, поможет остановить Россию, угрожающую этой стране", – приводит издание слова американского дипломата, ранее представлявшего интересы США в Североатлантическом альянсе.

Волкер полагает, что для достижения мира на востоке Украины следует разработать и применить "новый стратегический диалог" с Россией. Нынешнюю ситуацию он называет "горячей войной" и считает, что ее надо экстренно менять.

Кремль, со своей стороны, предупреждает, что любые действия, повышающие градус противостояния, подольют масла в тлеющий конфликт. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил в интервью ВВС: " Мы уже не раз говорили, что любые действия, которые провоцируют напряженность, усугубляют ситуацию, которая уже сложна, только отдаляют от нас от разрешение этого внутреннего украинского конфликта".

Согласно статистке ООН, с апреля 2014 года на востоке Украины погибло более 10.000 человек. Минские же соглашения, подписанные в феврале 2015 года, стороны не выполняют.

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