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В мире

Израиль пытается вернуть из Гватемалы членов секты "Лев Тахор"

время публикации: 18:22 | последнее обновление: 18:22 блог версия для печати фото
Израиль пытается вернуть из Гватемалы членов секты "Лев Тахор"

После того, как в Гватемале утонул глава секты "Лев Тахор", министерство социального обеспечения пытается убедить ее членов вернуться в Израиль. Об этом сообщает сайт "Мако".

По данным министерства, в секте состоят от 50 до 60 семей израильтян, в том числе около 150 детей. Израиль предлагает этим семьям финансовую помощь, полагающуюся гражданам страны, возвращающимся после длительного отсутствия, а также дополнительную помощь.

Объем "корзины", которую предлагает министерство соцобеспечения членам секты, оценивается в 150 тысяч шекелей на семью. В эту сумму входит стоимость билетов, медицинская страховка на детей, которая вступит в силу с первого дня после возвращения. Также государство обещает членам секты в течение года помогать при оплате аренды квартиры, обеспечить детей местами в образовательных учреждениях, а также оплатить услуги психотерапевта.

Лидер секты Шломо Хелбранс в середине 80-х открыл в Иерусалиме йешиву "Лев Тахор" – несмотря на отсутствие статуса раввина. В 1990-м году, когда израильские спецслужбы узнали о связи Хелбранса с исламским движением, он вместе с двадцатью последователями бежал в США. В 1994-м году Хелбранс был приговорен американским судом к двум годам тюремного заключения за похищение Шая Фимы, родители которого послали ребенка к Хелбрансу на обучение перед бар-мицвой.

После освобождения Хелбранса из тюрьмы секта перебралась в Канаду, и в канадские социальные службы начали поступать сведения от покинувших секту людей, которые рассказывали о дурном обращении сектантов с детьми. После начала расследования члены секторы переехали в Гватемалу.

Около двух недель назад СМИ Южной Америки сообщили, что 55-летний Шломо Хелбранс утонул в реке во время ритуального омовения.

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