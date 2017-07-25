Садовник из Техаса воюет с "украинскими фашистами" на Донбассе

57-летний Рассел Бентли из города Остин, штат Техас, проводит кампанию по сбору денег, предназначенных для борьбы с правительственными войсками на востоке Украины. Он уже третий год живет на Донбассе и собрал более 2.000 долларов с помощью сайта GoFundMe, который недавно удалил его запрос.

Об этой пророссийской миссии под названием "Сбор информации на Донбассе" пишет во вторник, 25 июля, сетевое издание Сhron.

"Марионеточное правительство Киева, финансируемое США, утверждает, что жители Донбасса – террористы, а российские войска якобы вторглись на территорию Восточной Украины. Но дончане говорят, что они сражаются против неонацистского режима, совершающего военные преступления. Кто-то из них лжет, и я хочу разобраться в этом лично", – пишет Бентли на сайте GoFundMe.

Сайт новостной службы ВВС сообщает, что американец, вооруженный гранатометом, принимал участие в боях за аэропорт Донецка. Он регулярно публикует видеоролики на ресурсе YouTube, собирает деньги с помощью собственного сайта и дает интервью ведущим СМИ – в частности британской газете Тhe Guardian.

У себя на родине Бентли не достиг впечатляющих успехов: он зарабатывал тем, что подстригал деревья. Но видео от 2014 года, где была запечатлена атака украинских ВВС на город Луганск, вдохновило его и подвигло на активные действия.

"Если Донбасс падет, и фашисты окажутся прямо на российской границе, начнется ядерная война, которая коснется всех нас, чуваки. Я воюю с реальными нацистами уже два года, а вы – тряпки, только и можете, что закрыть мне доступ к деньгам", – таким незатейливым образом он излагает свое политическое кредо.