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Убийство чести в Лондоне: индианка изнасилована и убита за связь с арабом

время публикации: 18:13 | последнее обновление: 18:31 блог версия для печати фото
Убийство чести в Лондоне: индианка изнасилована и убита за связь с арабом

В окружном суде Уимблдона проходят слушания по делу об убийстве 19-летней Селин Духран, тело которой было обнаружено на прошлой неделе в одном из жилых домов на юго-западе британской столицы.

Об этом пишет во вторник, 25 июля, издание The Sun.

На скамье подсудимых оказались 33-летний строительный рабочий Муджахид Аршид и его сообщник, 28-летний Винсент Тапу. Согласно данным следствия, Селин похитили из-под душа. Ее оглушили с помощью шокового пистолета, связали и отвезли на квартиру Аршида, расположенную в боро Кингстон-апон-Темс. Он изнасиловал девушку, а затем перерезал ей горло ножом.

Об этом преступлении сообщила в полицию подруга Селин, которую также похитили и изнасиловали преступники. В настоящее время она находится в больнице.

Члены семьи убитой утверждали в ходе слушаний, что они якобы пытались успокоить преступника, который угрожал бойфренду Селин, арабу-мусульманину, топором и отверткой.

Прокурор Бенита Роско сообщила судьям, что семья убитой, выходцы из Индии, также исповедующие ислам, не одобряла ее романа с арабом.

Судя по записям Селин в социальной сети Twitter, она была религиозна, соблюдала пост в Рамадан, но в то же время обсуждала в сети косметику, свою работу и фотографировалась с братьями. Принимали ли они участие в убийстве сестры, предстоит установить следователям.

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