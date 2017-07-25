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Вооруженный злоумышленник набросился на испанских полицейских с криком "Аллах Акбар"

время публикации: 12:21 | последнее обновление: 12:28 блог версия для печати фото
Вооруженный злорумышленник набросился на испанских полицейских с криком "Аллах Акбар"

Полиция Испании задержала вооруженного ножом злоумышленника, который напал на стражей правопорядка с криком "Аллах Акбар". Инцидент произошел на КПП Бени Энза, расположенном между Марокко и испанским анклавом Мелилья.

В результате нападения легко ранен полицейский, причины нападения и мотивы преступника остаются пока не известными, сообщает во вторник, 24 июля, сайт телеканала i24news со ссылкой на министра внутренних дел Испании Хуана Игнасио Соидо.

В статье отмечается, что расположенные на африканском континенте города Мелилья и Сеута, захваченные испанцами 500 лет тому назад в ходе конкисты, находятся сегодня под наплывом тысяч выходцев из Центральной Африки, нелегально проживающих на территории Марокко. Они пытаются самыми разнообразными способами проникнуть на испанскую территорию и получить статус беженцев.

Городская территория в связи с этим обнесена по периметру колючей проволокой и камерами наблюдения и охраняется армейскими патрулями.

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