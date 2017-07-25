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В самарской стоматологической клинике умер 5-летний мальчик

время публикации: 04:14 | последнее обновление: 04:24 блог версия для печати фото
В самарской стоматологической клинике умер 5-летний мальчик

В стоматологической клинике в Самаре умер ребенок. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник, 24 июля, региональное следственное управление СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", – цитирует сообщение РИА Новости.

По версии следствия, 23 июля в одной из стоматологических клиник Самары врач проводил 5-летнему мальчику процедуру общего обезболивания и введения в состояние медикаментозного сна. Во время процедуры у ребенка произошло нарушение сердечного ритма. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, он скончался.

Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего, назначено судебно-медицинское исследование.

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