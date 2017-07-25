США могут начать поставлять Украине оружие

Новый спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер заявил в интервью BBC, что в Вашингтоне "активно рассматривают" вариант поставок оружия на Украину для борьбы с поддерживаемыми Россией сепаратистами.

По мнению Волкера, поставки оружия украинским вооруженным силам могут изменить поведение Москвы в украинском вопросе.

Волкер объяснил, что речь идет об оборонном вооружении, которое "позволит Украине обороняться и уничтожать, к примеру, танки". Это, по мнению американского представителя, может вынудить Россию прекратить угрожать Украине.

Напомним, с 24 июня и до 31 августа в Донбассе действует так называемое "хлебное перемирие" вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, которое было согласовано на переговорах в Минске.

При этом западные наблюдатели утверждают, что перемирие не соблюдается. Ежедневно поступает информация о случаях применения оружия вдоль линии соприкосновения и человеческих жертвах, в том числе среди гражданского населения. Только на прошлой неделе под Донецком погибли 9 украинских военнослужащих.

По данным ООН, с апреля 2014 года в результате вооруженного конфликта на Украине погибли свыше 10 тысяч человек и более 1,6 миллионов человек стали вынужденными переселенцами.





