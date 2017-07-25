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Засуха в Италии: Ватикан выключает фонтаны в знак солидарности с народом

время публикации: 14:52 | последнее обновление: 14:58 блог версия для печати фото
Засуха в Италии: Ватикан выключает фонтаны в знак солидарности с народом

Весна текущего года стала одной из самых засушливых в Италии за последние 60 лет, что крайне негативно отразилось на сельском хозяйстве. Дефицит дождевой воды обойдется правительству страны в 2,3 миллиарда долларов. На фоне этих бедствий Святой престол отключает свои знаменитые фонтаны – в знак солидарности с народом.

Об этом пишет во вторник, 25 июля, сайт телеканала CBS News.

Пресс-секретарь Святого престола Грег Берк заявил в интервью новостному агентству Reuters, что этот шаг призван продемонстрировать единство народа и римско-католической церкви на фоне разразившегося водного кризиса.

Он отметил, что Ватикан и Рим снабжаются водой из одного источника, и данное решение является способом помочь Вечному городу.

На территории Ватикана функционируют обычно около ста фонтанов, некоторые из них являются настоящими произведениями искусства, и старожилы не припомнят времени, когда их приходилось выключать.

Радиостанция Vatican Radio сообщила, что данное решение согласуется с высказыванием Папы Римского Франциска, который обеспокоен проблемами экологии, резко осуждает бесцельную трату водных ресурсов и призывает заботиться о чистоте питьевой воды.

"Иногда мы вынуждены чем-то жертвовать. Прекрасные сады Ватикана могут и не цвести круглый год, но зато выживут люди", – приводит издание слова понтифика.

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