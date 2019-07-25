На Кипре освобождены из-под ареста пять израильских подростков

По информации телекомпании "Кешет", родители одного из 12 израильских подростков, подозреваемых в групповом изнасиловании, приглашены в отделение полиции, чтобы забрать сына.

Телеканал сообщает, что после получения результатов анализа ДНК следователи приняли решение освободить одного из задержанных. Возможно, в ближайшие часы будут освобождены еще несколько израильтян.

Спустя час после того, как родители забрали первого подростка из отделения полиции, были освобождены еще четверо израильтян.

Вместе с тем, телеканал "Кешет" сообщил, что освобождены будут не все. По всей видимости, следственные органы обратятся в пятницу, 26 июля, в суд за продлением ареста как минимум четырех человек.

Корреспондент 13-го канала ИТВ на Кипре Хен Зандер сообщил об еще одном прорыве в расследовании: полиции удалось восстановить видеофайлы, снятые в ночь предполагаемого изнасилования и удаленные из телефонов двух подозреваемых. Помощь в восстановлении файлов оказала следствию израильская компания. На одном из видеофайлов, как сообщает Хен Зандер, можно услышать, как девушка просит по-английский закрыть дверь.





