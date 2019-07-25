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25 июля 2019 г.
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В мире

На Кипре освобождены из-под ареста пять израильских подростков

время публикации: 18:21 | последнее обновление: 19:00 блог версия для печати фото
На Кипре освобождены из-под ареста пять израильских подростков
На Кипре освобождены из-под ареста пять израильских подростков
На Кипре освобождены из-под ареста пять израильских подростков

По информации телекомпании "Кешет", родители одного из 12 израильских подростков, подозреваемых в групповом изнасиловании, приглашены в отделение полиции, чтобы забрать сына.

Телеканал сообщает, что после получения результатов анализа ДНК следователи приняли решение освободить одного из задержанных. Возможно, в ближайшие часы будут освобождены еще несколько израильтян.

Спустя час после того, как родители забрали первого подростка из отделения полиции, были освобождены еще четверо израильтян.

Вместе с тем, телеканал "Кешет" сообщил, что освобождены будут не все. По всей видимости, следственные органы обратятся в пятницу, 26 июля, в суд за продлением ареста как минимум четырех человек.

Корреспондент 13-го канала ИТВ на Кипре Хен Зандер сообщил об еще одном прорыве в расследовании: полиции удалось восстановить видеофайлы, снятые в ночь предполагаемого изнасилования и удаленные из телефонов двух подозреваемых. Помощь в восстановлении файлов оказала следствию израильская компания. На одном из видеофайлов, как сообщает Хен Зандер, можно услышать, как девушка просит по-английский закрыть дверь.



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