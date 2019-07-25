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25 июля 2019 г.
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В мире

Полиция: "Убийство в Мехико приведет к переделу криминальной карты Израиля"

время публикации: 15:52 | последнее обновление: 16:12 блог версия для печати фото
Полиция: "Убийство в Мехико приведет к переделу криминальной карты Израиля"
Полиция: "Убийство в Мехико приведет к переделу криминальной карты Израиля"
Полиция: "Убийство в Мехико приведет к переделу криминальной карты Израиля"

Израильские СМИ публикуют подробности убийства двух израильских граждан в Мексике. У полиции усиливается подозрение, что у покушения криминальная подоплека, и речь не идет об убийстве на романтической почве.

Оба убитых были связаны с израильским преступным миром, причем один из них занимал высокое положение в уголовной иерархии. Следователи полагают, что убийство в мексиканской столице приведет к переделу криминальной карты Израиля.

"Скорее всего, это ликвидация на криминальной почве. Еще неясно, кто стоит за преступлением. Подозреваемая в убийстве – местная жительница, но о ней еще мало сведений. Сложно поверить, что причина убийства – любовная драма", - цитирует заявление полиции газета "Исраэль а-Йом".

Сайт Ynet публикует имена убитых. Это 44-летний Бен Сутхи и 40-летний Алон Азулай. Сутхи – известный преступник, который в конце 90-х годов был приговорен к 17 годам заключения за участие в убийстве Мени Аслана, но смог бежать из тюрьмы в Мексику, подкупив полицейского.

Там в 2004 году его арестовали по подозрению в организации банды, занимавшейся убийствами и наркоторговлей. Он был экстрадирован в Израиль, где рассказал, что бежал из тюрьмы, опасаясь стать жертвой криминальных разборок. После освобождения он вернулся в Мексику.

Напомним: 24 июля в ресторане азиатской кухни на площади Артц Педрегаль в южной части Мехико были расстреляны два гражданина Израиля. Один из них погиб на месте, второй был доставлен в больницу, где скончался от полученных ран.

Еще два человека получили ранения, включая полицейского, который пытался нейтрализовать стрелявшую. Пули попали ему в бедро и в шею. Стрелявшая, 33-летняя Эсперанза Гутьерез Рохано, была задержана.

Мексиканские СМИ выдвинули версию об убийстве на романтической почве. Утверждалось, что между Эсперанзой и одним из убитых были романтические отношения, и что, узнав об измене, женщина приобрела за 7 тысяч песо пистолет и наняла сообщников.

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// NEWSru.co.il // В мире // 25 июля 2019 г.
В Мехико "на романтической почве" застрелены два гражданина Израиля





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Четверг, 25 июля 2019 г.
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