В Мехико "на романтической почве" застрелены два гражданина Израиля

В ресторане азиатской кухни на площади Артц Педрегаль в южной части Мехико были расстреляны два гражданина Израиля. Один из них погиб на месте, второй был доставлен в больницу, где скончались от полученных ранений.

Еще два человека получили ранения, включая полицейского, который пытался нейтрализовать стрелявшую. Пули попали ему в бедро и в шею.

МИД Израиля подтвердил факт гибели двух израильтян. Израильский консул в мексиканской столице занимается выяснением подробностей инцидента, а также личностей убитых. По некоторым сведениям, один из убитых в прошлом привлекался к уголовной ответственности в Израиле.

Согласно данным первичного расследования, мужчины в возрасте около 40 лет были застрелены женщиной, сидевшей в том же ресторане. Стрелявшая, 33-летняя Эсперанза Гутьерез Рохано, была задержана.

Ее мотивы на данный момент неизвестны, однако портал Infobae пишет, что между Эсперанзой и одним из убитых были романтические отношения, и что, узнав об измене, женщина приобрела за 7 тысяч песо пистолет и наняла сообщников.

Пресс-секретарь полиции Мехико Хесус Орта Мартинез заявил местным СМИ, что полиция занимается отслеживанием сообщников, которые скрылись с места преступления на автомобиле, с помощью дорожных камер.

В еврейской общине Мехико сообщили, что убитые не имели с ней каких-либо связей.