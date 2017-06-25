Художник-акционист из Краснодара просит политического убежища в Швеции

Художники-акционисты Алексей Кнедляковский и его жена, Лусинэ Джанян, устроившие в Краснодаре перфоманс "Новый чекист" и прикрепившие в рамках этой акции католический крест к памятнику Дзержинскому, просят политического убежища в Швеции.

Об этом художник рассказал 25 июня в интервью радиостанции "Радио Свобода".

За акцию "Новый чекист" Кнедляковский был приговорен к 15 суткам административного ареста. В интервью новостному порталу РБК он рассказал о пытках, которым его подвергали, поселив в темную холодную камеру.

Кроме того в спецприемнике, с ним проводили беседы, в ходе которых недвусмысленно давали понять, что могут "в любой момент возбудить уголовное дело или что-то подобное сделать".

"Рассказывали, что начальник краснодарского ФСБ очень сильно обиделся на мою акцию, личная для него была проблема" – приводит слова художника сайт NEWSru.com.

Вместе с Кнедляковским в Швеции находится сегодня его жена Лусинэ Джанян. "У нас были шведские визы, других не было, времени раздумывать тоже не было. Решили не дожидаться, когда отправят в СИЗО непонятно за что", – объяснил акционист.

Заявление Кнедляковского и Джанян о предоставлении политического убежища в Швеции находится на рассмотрении, на это время художникам предоставили квартиру, сообщает издание Republic.