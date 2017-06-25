Алексею Навальному, отбывающему срок в спецприемнике, вызвали "скорую"

Лидеру российской оппозиции Алексею Навальному, отбывающему административный арест в одном из спецприемников Москвы, потребовалась экстренная медицинская помощь – у него резко повысилась температура.

Об этом пишут в воскресенье, 25 июня, российские СМИ со ссылкой на Ольгу Михайлову, адвоката Навального, и сообщение оппозиционера Ильи Яшина на сетевом ресурсе "Гражданские силы".

"Общаемся через решетку по полчаса в день. Обсуждаем новости, его президентскую кампанию, мои выборы в Красносельском районе. Говорим про книги. Навальный передал мне новые мемуары Коржакова – любопытно. Сегодня, правда, толком не пообщались. Навальный слег с температурой 38,5. Укутался пледами", – приводит издание слова Яшина, также отбывающего административное наказание.

Алексей Навальный ранее был признан виновным в нарушении части 8 статьи №20.2 КоАП РФ ("Повторное совершение административного правонарушения, заключающегося в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга"). Оппозиционеру было назначено наказание в виде 30 суток административного ареста, которое Мосгорсуд сократил этот срок до 24 суток.

Навальный призвал перенести антикоррупционное шествие 12 июня с проспекта Академика Сахарова на Тверскую улицу, где полиция задержала сотни человек. В связи с этим правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".