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Штат Западная Австралия страдает от "бэйби-бума" среди кенгуру

время публикации: 19:02 | последнее обновление: 19:02 блог версия для печати

Жители штата Западная Австралия призывают власти начать отстрел кенгуру, чья популяция резко возросла и угрожает благосостоянию граждан. Эти миролюбивые в целом животные наносят огромный ущерб фермерам и сельскохозяйственным культурам, а также представляют угрозу для автомобилистов.

Австралийцы тратят десятки тысяч долларов на возведение заборов вокруг жилья и угодий, чтобы уберечься от нашествия сумчатых, пишет 25 июня местное издание Perth Now.

Экологи полагают, что причиной "бэйби-бума" среди кенгуру, подобного которому не было уже полвека, стали наличие обширного открытого пространства и идеальные условия для размножения животных.

Более других страдают от нашествия сумчатых города Албани и Маргарет-Ривер, жители которых умоляют спасти их от хаоса. Они утверждают, что при высокой температуре воздуха кенгуру становятся агрессивными, и они опасаются выпускать детей из дома.

Местный Департамент парков и дикой природы не разрабатывает каких-либо планов на будущее, утверждая, что граждане должны нанимать лицензированных стрелков, которые будут отстреливать этих животных.

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