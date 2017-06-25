В Ставропольском крае велосипедист брызнул двум девушкам в лицо кислотой

В Ставропольском крае две несовершеннолетние девушки подверглись нападению с использованием кислоты.

Как сообщило в субботу, 24 июня, краевое Следственное управление СК России, инцидент произошел накануне в городе Буденновск, передает РИА Новости.

На Октябрьской улице переходившим через дорогу девушкам, в возрасте 15 и 16 лет, брызнул в лицо кислотой неизвестный мужчина, ехавший на велосипеде. Подростки получили ожоги и были госпитализированы, говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия".

Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности и задержание нападавшего. За информацию, которая будет этому способствовать, объявлено вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.