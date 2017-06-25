Украина выразила протест в связи с визитом Путина в Крым

Украина направила в министерство иностранных дел России ноту протеста в связи с поездкой в Крым делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Украинская сторона считает упомянутый визит (24 июня) и другие так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", – цитирует ТАСС заявление, распространенное пресс-службой министерства иностранных дел Украины.

В Киеве считают, что поездка российской делегации в Крым должна была быть согласована с украинской стороной.

"В МИД Российской Федерации направлена нота протеста", – констатировали в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В субботу, 24 июня, Владимир Путин вместе с вице-премьером Ольгой Голодец, советником президента Андреем Фурсенко и руководством Республики Крым посетил международный детский центр "Артек", располагающийся недалеко от Ялты.