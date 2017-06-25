25 июня 2017 г.
последняя новость: 01:11
Виноградные косточки против рака
Проклова о пластических операциях
Джордж Клуни продал свой бренд
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
01:11 В Ставропольском крае велосипедист брызнул двум девушкам в лицо кислотой
00:22 Украина выразила протест в связи с визитом Путина в Крым
20:16 Дирекция школы наказала подростка, заставив его мыть кастрюли несколько недель
19:33 Парламент Великобритании подвергся мощной кибератаке
16:48 Полиция спасла мальчика с синдромом Рубинштейна-Тейби от избивавшей его сиделки
14:31 13-летняя девочка из общины мормонов совершила каминг-аут во время церковной службы
13:51 Жителей десяти итальянских городов предупредили о "горячих выходных"
08:36 В китайской провинции Сычуань более 140 человек погребены под завалами из-за оползня
08:00 В республике Мозамбик зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8
22:02 Пенсионерку, пославшую Путину письмо с воздушными шариками, приговорили к штрафу
В мире

Украина выразила протест в связи с визитом Путина в Крым

время публикации: 00:22 | последнее обновление: 00:36 блог версия для печати фото
Украина выразила протест в связи с визитом Путина в Крым

Украина направила в министерство иностранных дел России ноту протеста в связи с поездкой в Крым делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Украинская сторона считает упомянутый визит (24 июня) и другие так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", – цитирует ТАСС заявление, распространенное пресс-службой министерства иностранных дел Украины.

В Киеве считают, что поездка российской делегации в Крым должна была быть согласована с украинской стороной.

"В МИД Российской Федерации направлена нота протеста", – констатировали в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В субботу, 24 июня, Владимир Путин вместе с вице-премьером Ольгой Голодец, советником президента Андреем Фурсенко и руководством Республики Крым посетил международный детский центр "Артек", располагающийся недалеко от Ялты.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 20 июня 2017 г.
Расширен список объектов РФ, подпадающих под американские санкции
// NEWSru.co.il // В мире // 2 июня 2017 г.
"Яндекс" закрывает свои офисы на территории Украины
// NEWSru.co.il // В мире // 30 мая 2017 г.
На Украине могут заблокировать доступ к интернет-ресурсам ДНР и ЛНР
// NEWSru.co.il // В мире // 30 мая 2017 г.
"Яндекс" отверг обвинения СБУ в передаче данных украинцев российским спецслужбам
// NEWSru.co.il // В мире // 28 мая 2017 г.
Группу "Иванушки International" не пустили на Украину из-за посещения Крыма







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 25 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017